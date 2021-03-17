Врач назвал необратимые проблемы с психикой при коронавирусе

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у некоторых людей после коронавируса наблюдается психическое отклонение под названием делирий. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Делирий — это расстройство, которое характеризуется помутнением рассудка, галлюцинациями и бредом. Врач пояснил, что коронавирус вызывает нарушения кровообращения в сосудах головного мозга, что может привести к подобным последствиям. «Причем с высокой долей вероятности последствия для организма останутся необратимыми», — рассказал Болибок.