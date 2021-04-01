Более 9 тысяч случаев COVID-19 за сутки снова выявили в России

Российские медики за сутки выявили 9169 новых случаев ковида в 84 регионах. Вчера был минимум с сентября, а сегодня заболеваемость выросла. За год пандемии в России зафиксировали 4 554 264 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от болезни умерли 383 человека. С марта прошлого года жертвами ковида стали 99 233 зараженных. Выздоровели за 24 часа 10 247 человек. За все время — 4 176 419.

В течение суток в Москве произошла вспышка коронавируса — 2151 новый случай COVID-19. В Санкт-Петербурге — 710, в Московской области — 560.

Уровень заболеваемости в России постепенно начал снижаться в январе 2021 года. С декабря в стране идет масштабная вакцинация. Власти планируют в течение года привить более половины населения, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Это единственное условие отмены оставшихся ограничений и возвращения к прежней жизни.

1 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил план по реализации стратегии иммунопрофилактики до 2035 года. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что прививку от коронавируса внесут в национальный календарь.