Мишустин утвердил план реализации Стратегии иммунопрофилактики до 2035 года
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил план по реализации стратегии иммунопрофилактики до 2035 года. Об этом сообщили на сайте кабмина.
«Расширение национального календаря прививок и оказание господдержки производителям новых вакцин — такие мероприятия содержит план по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года», — процитировала сообщение газета «Известия».
Уточняется, что план включает 65 мероприятий по шести направлениям. Первое из них предусматривает оптимизацию национального календаря профилактических прививок, а также прививок по эпидемиологическим показателям. Помимо прочего, будет решен вопрос вакцинации взрослых против пневмококковой инфекции и иммунизации против коклюша.
Еще одно направление плана предполагает улучшение политики в сфере иммунопрофилактики. Планируется ввести новые инструменты господдержки для производителей препаратов. В рамках третьего и четвертого направлений будут стимулироваться научные разработки производства вакцин. Благодаря этому получится покрыть затраты на создание и производство лекарств и на проведение исследований и получение регистрации за границей.
Также в планах мероприятия по обеспечению безопасных условий иммунизации и информированию людей о пользе прививок.