Вакцинацию от коронавируса внесут в России в национальный календарь прививок

Правительство внесет в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса в национальный календарь. Россиян будут регулярно защищать от ковида в преддверии эпидемического сезона. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В ближайшее время правительством будут внесены еще два законопроекта, направленные на включение в нацкалендарь вакцинации против коронавируса и [посвященные] вопросам донорства костного мозга и гемопоэтических клеток», — приводит ТАСС слова главы Минздрава.

Мурашко отметил, что Кабмин уже внес в нижнюю палату парламента законопроекты об обязательном согласовании Минздравом кандидатуры на должность регионального министра здравоохранительного ведомства и о доступе к информации о состоянии здоровья жителей нашей страны, в том числе после смерти. Один из документов предлагает повысить роль страховых медицинских организаций в защите прав пациента.

Масштабная вакцинация началась в России в конце прошлого года. Сейчас она проходит во всех регионах. По последним данным, оба компонента препарата «Спутник V» от Центра имени Гамалеи уже получили 3,5 миллиона жителей страны.