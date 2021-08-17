Более 800 человек вновь умерли от ковида в России за сутки

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в России умерли еще 805 человек. За все время пандемии COVID-19 унес 172 110 жизней. Об этом сообщил оперативный штаб.

За сутки медики выявили 20 958 новых случаев заболевания в 85 регионах. Общее число зафиксированных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 6 642 559. Выздоровели за 24 часа 18 407 человек. Всего — 5 918 324.

По данным оперштаба, за сутки в Москве выявили 2006 новых случаев ковида, в Подмосковье — 1328, в Санкт-Петербурге — 1156. Эпидемическая ситуация в России начала улучшаться после вспышки коронавируса в первых числах июня.

Региональные власти оперативно отреагировали на резкий рост заболеваемости в начале лета и ввели жесткие ковидные ограничения, которые помогли увеличить темп прививочной кампании. На прошлой неделе власти Москвы решили ослабить санитарный режим и разрешили работодателям вернуть сотрудников с удаленки в офис. Профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал это решение преждевременным, так как индийский штамм коронавируса, который активно циркулирует во многих странах, по-прежнему представляет серьезную опасность.