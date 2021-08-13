«Причины мне непонятны». Профессор счел смягчение ограничений в Москве преждевременным

Ослабление коронавирусных ограничений в Москве вряд ли соответствует масштабу улучшения эпидемической ситуации, учитывая, что индийский штамм по-прежнему представляет очень серьезную опасность. Об этом «360» сообщил профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ указал, что даже в тех странах, где вакцинировались 60% населения, ограничения не отменяются. За ношением масок в них строго следят и штрафуют нарушителей, поскольку сейчас повсюду циркулирует «дельта»-штамм, который обходит даже защиту вакцинацией.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу смягчил ограничения в столице. Людям разрешили посещать зоопарки и павильоны в них, а работодателям теперь необязательно переводить часть сотрудников на удаленку. Вместе с тем масочный режим остался в силе.

По мнению Нетесова, следить за профилактикой сейчас нужно строже. В частности, за ношением масок.

«Причины такого смягчения мер мне совершенно непонятны», — признался ученый.

Профессор отметил: если не ужесточат масочный режим, то будет новая волна ковида.

Нетесов подчеркнул, что рано ослаблять ограничения, когда спад заболеваемости только начинается, а вакцинировано всего-то около 25% населения Москвы, что очень далеко от коллективного иммунитета и от процента вакцинирования в Израиле, Великобритании и США, где вариант «дельта» вызвал дополнительный подъем заболеваемости.

«В результате через две-три недели будет новый подъем заболеваемости», — предрек профессор.