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    13 августа 2021, 10:00

    Обязательную удаленку отменили в Москве

    Александр Блинов, Юлия Булыгина

    В Москве отменяются требования о переводе 30% сотрудников на удаленку и о регулярном тестировании не менее 10% персонала на коронавирус. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Обязательную удаленку отменили в Москве

    Указ за подписью градоначальника опубликован на сайте московской мэрии.

    Перевод сотрудников на удаленную работу теперь имеет рекомендательный характер. Аналогичные смягчения касаются перевода на дистанционку работников старше 65 лет, а также людей, имеющих заболевания из перечня, определенного депздравом.

    Работодателям при этом по-прежнему необходимо проводить термометрию сотрудников перед началом рабочего дня и не допускать на рабочие места людей с признаками ОРВИ. При этом отменяются требования об измерении температуры в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании не менее 10% работников.

    Также 13 августа мэр Москвы снял ограничения на посещение зоопарков и павильонов на их территории.

    Собянин отметил, что некоторые ограничения все еще остаются в силе. Массовые мероприятия запрещены, нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

    «Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения», — написал мэр Москвы в своем блоге.

    Ранее Собянин заявил, что термин «спальный район» в Москве уже изжил себя.