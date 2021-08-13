Обязательную удаленку отменили в Москве

В Москве отменяются требования о переводе 30% сотрудников на удаленку и о регулярном тестировании не менее 10% персонала на коронавирус. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Указ за подписью градоначальника опубликован на сайте московской мэрии.

Перевод сотрудников на удаленную работу теперь имеет рекомендательный характер. Аналогичные смягчения касаются перевода на дистанционку работников старше 65 лет, а также людей, имеющих заболевания из перечня, определенного депздравом.

Работодателям при этом по-прежнему необходимо проводить термометрию сотрудников перед началом рабочего дня и не допускать на рабочие места людей с признаками ОРВИ. При этом отменяются требования об измерении температуры в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании не менее 10% работников.

Также 13 августа мэр Москвы снял ограничения на посещение зоопарков и павильонов на их территории.

Собянин отметил, что некоторые ограничения все еще остаются в силе. Массовые мероприятия запрещены, нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

«Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения», — написал мэр Москвы в своем блоге.

Ранее Собянин заявил, что термин «спальный район» в Москве уже изжил себя.