Более 8 тысяч случаев ковида за сутки выявлено в России пятый день подряд

Российские медики за прошедшие сутки выявили 8115 случаев COVID-19 в 82 регионах. За все время пандемии в стране зафиксировали 4 896 842 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от ковида умерли 329 человек. Общее число жертв болезни достигло 113 976. Выздоровели за сутки 7009 заразившихся. Всего 4 509 915. В Москве за 24 часа выявили 2628 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 717, в Московской области — 657.

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно улучшаться с января. В декабре прошлого года в стране началась масштабная вакцинация от SARS-CoV-2. Сделать бесплатный укол может любой желающий. Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что прививочная кампания проходит по плану, а коллективный иммунитет сформируется уже к сентябрю.

Российский президент Владимир Путин рассказал, что вакцину от коронавируса уже получили 21,5 миллиона человек. Он отметил, что это хороший результат, призвал россиян активнее прививаться и попросил руководство регионов следить за темпом вакцинации, тестирования и соблюдением масочного режима.