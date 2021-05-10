Порядка 21 миллиона человек уже вакцинировались от коронавируса в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У нас 21,5 миллиона человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», — приводит ТАСС слова Путина.

Он призвал россиян активно вакцинироваться и назвал эпидемическую ситуацию в стране стабильной. Президент призвал руководителей регионов соблюдать темпы масштабной прививочной кампании и тестирования на коронавирус. По его словам, необходимо также следить и за соблюдением масочного режима.

Путин добавил, что 9 мая у него взяли анализ на антитела — результат оказался позитивным.

«Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший», — поделился президент России.

Прививочная кампания началась во всех российских регионах в конце прошлого года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация идет по плану, а коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в стране к сентябрю.