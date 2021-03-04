Более 2 млн россиян уже получили обе части прививки от ковида

Около двух миллионов россиян получили уже две дозы прививки от коронавируса. Примерно такое же число получило только по одной дозе, заявил президент России Владимир Путин.

«На сегодняшний день свыше двух миллионов человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, два с лишним тоже миллиона сделали первый укол», — сообщил Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

В наступившем году пандемия постепенно начала отступать. Во всех российских регионах началась масштабная вакцинация от 2019-nCoV. Сейчас сделать бесплатную прививку может любой желающий. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова накануне заявила, что третьей волны коронавируса в нашей стране не будет, если четверть населения пройдет вакцинацию в течение двух месяцев.

Власти планируют закончить целевую прививочную кампанию к середине лета. К этому времени в России сформируется коллективный иммунитет.