Власти запланировали выполнить цель по вакцинации от коронавируса к середине лета

Масштабная вакцинация от коронавируса, которая сейчас полным ходом идет в России, может завершиться к концу июня с возможным захватом июля. Ее цель — формирование коллективного иммунитета. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«По планам поставок и вакцинации планируем, что завершение произойдет в первом полугодии, может, с захватом июля месяца. В целом планы сформированы, производство развивается и увеличивается», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что по прогнозам правительства, коллективный иммунитет в России сформируется уже в августе 2021 года. По ее словам, Кабмин разработал математическую модель, по которой может определить возможную дату формирования иммунитета к коронавирусу у жителей нашей страны. Голикова добавила, что пока у 60% населения не будет антител, необходимо соблюдать ограничения.

Масштабная вакцинация от 2019-nCoV идет сейчас во всех российских регионах. Сделать бесплатную прививку может любой желающий.