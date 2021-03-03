Глава ФМБА назвала условие, которое позволит избежать третьей волны ковида в России

Третьей волны коронавируса не будет в России, если четверть населения сделает прививки в течение двух месяцев. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%», — обрисовала перспективу Скворцова.

Накануне заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что сейчас наша страна находится в стадии стабилизации эпидемической ситуации, однако в России еще не прошла первая волна коронавируса.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко спрогнозировал, что масштабная вакцинация может завершиться к середине лета. По его словам, к тому времени должен сформироваться коллективный иммунитет. Для этого надо привить более половины живущих в России людей.