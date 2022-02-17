Более 180 600 новых случаев ковида выявили в России за сутки

Ежесуточный прирост по ковиду составил 180 622 новых случая. Заболевших выявили в 85 регионах страны, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

На первом месте по числу новых случаев коронавируса оказался Санкт-Петербург (16 595), в Москве выявили 9705 заразившихся. На третьем месте Красноярский край (7617).

В Подмосковье зафиксировали 4065 новых случаев ковида. С начала пандемии в регионе сделали 16 369 438 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В больницы за последние 24 часа попали 18 090 человек с ковидом. Это на 7,6% меньше по сравнению с 16 февраля.

В оперштабе также привели данные по смертельным случаям коронавируса. За сутки от ковида скончались 790 пациентов. Это максимум с начала февраля. В Москве умерли 85 человек, в Санкт-Петербурге — 74. Общее число умерших от коронавируса с начала пандемии в России составило 343 173 человека.

Полностью выздоровели за сутки еще 185 082 пациента, что на 7,3% больше по сравнению с 16 февраля. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в лабораториях провели более 271 миллиона исследований на наличие коронавируса. За последние 24 часа эксперты сделали 684 тысячи тестов.