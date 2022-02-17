Комаровский назвал правила лечения «омикрона» в домашних условиях

При «омикроне» нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие «серьезные» препараты, напомнил врач и телеведущий Евгений Комаровский. Он рассказал о лечении этого штамма коронавируса в домашних условиях.

Первое, что отметил Комаровский в опубликованном в его YouTube-канале ролике, так это то, что пациенту «однозначно не нужен постельный режим». Но если у заболевшего присутствует вялость, слабость, если человеку плохо и хочется полежать — конечно, нужно полежать, заметил врач.

«Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того — не лежать в одном положении», — предупредил Комаровский.

Он объяснил, что лучше всего дыхательная мускулатура работает в вертикальном положении, и это «принципиально важно».

Говоря о еде, он отметил, что если заболевший не хочет есть, то ему не надо есть. Но если аппетит присутствует, то врач посоветовал употреблять «что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное».

А вот пить обязательно надо много, независимо от желания, поскольку это воздействует на вязкость крови и мокроты. Температура напитка, как отметил Комаровский, может быть любой, но при дефиците жидкости лучше пить напитки, чья температура соответствует температуре тела.

«Воздух должен быть, желательно, чистым», — отметил врач. Он посоветовал проветривать помещение «по максимуму». Температура, по его словам, должна не превышать 20 градусов. При этом он подчеркнул, что человек не должен мерзнуть, «но оптимально — 20 градусов».

Также нужно контролировать влажность помещения. Оптимально она должна быть в пределах 40-60%.

До этого Комаровский отметил, что частая ошибка родителей — называть любые жалобы детей на боль в горле ангиной — может привести к развитию более опасного обструктивного бронхита. Врач напомнил, что ангина является бактериальной инфекцией, которая вызывается стрептококком. Главное отличие этой болезни от других ОРВИ заключается в сильной боли в горле и отсутствии насморка.