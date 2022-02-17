Стало известно о шести неявных симптомах «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» может проявляться очень по-разному и размещаться не только в дыхательных путях, но и в кишечнике. Об этом заявил профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study, написал The Sun.

При этом, как уточнил ученый, зараженные этим штаммом могут и вовсе не испытывать симптомы респираторного заболевания, а страдать только от желудочно-кишечных проявлений. Среди них — тошнота, рвота, вздутие живота и боль в нем, изжога и диарея.

Врачи порекомендовали самоизолироваться и при этих симптомах, а также пройти тестирование на наличие коронавируса в организме.

Ранее медики заявили и о еще одном необычном признаке «омикрона» — гиперестезии. Это состояние характерно тем, что при нем начинает болеть все тело, оно становится чрезмерно чувствительным. Иммунолог объяснял, что эту проблему может вызывать поражение периферических нервов.