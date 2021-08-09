Более 165 тысяч человек погибли от COVID-19 с начала пандемии в России

В России от ковида погибли более 165 тысяч человек с начала пандемии. За последние сутки выявлено 22 160 новых случаев. Об этом сообщили в оперштабе.

«За последние сутки в России выявлено 22 160 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1914 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — сообщили в оперштабе.

Умерли за последние 24 часа 769 человек, а выписали — 14 474.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 6 469 910 человек, из них умерли — 165 650. По данным оперштаба, успешно справился с болезнью 5 769 981 человек.

В Московской области с начала пандемии сделали 10 209 692 ПЦР-теста. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что студентов, не привитых от коронавируса или имеющих медотвод, могут не допустить до учебы. Им будет рекомендовано перейти на удаленный режим.

СOVID-19 никуда не уйдет, уверен ученый из Великобритании. Профессор Пол Хантер отметил, что вирус SARS-CoV-2, ставший причиной первой в XXI веке пандемии, будет проявляться примерно раз в пять лет, как и другие коронавирусы. Со временем прививки станут меньше защищать от инфекции, но позволят заболевшим избегать госпитализации и смерти.