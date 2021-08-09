Ковиду предсказали превращение в простуду в будущем

В ближайшее время ковид превратится в обычную простуду. Такое мнение выразил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Статья была опубликована в журнале Spectator.

Ученый предположил, что вирус SARS-CoV-2 никуда не денется, но, как другие коронавирусы, скорее всего, будет проявляться примерно раз в пять лет. Что касается вакцин, то они, по его мнению, осложнят его распространение.

Однако эксперт считает, что со временем прививки станут меньше защищать от инфекции, но позволят избегать заболевшим госпитализации и смерти.

«Едва перескочив на нового носителя, вирус редко срабатывает без сбоев. Вирус — это ключ, а его хозяин (то есть мы) — замок. После скачка вирус стремительно эволюционирует до тех пор, пока не научится открывать замок», — пояснил Хантер.

Российский врач, заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что постковидный синдром может развиться даже спустя 24 недели после заражения коронавирусом. Но чаще всего он проявляется через четыре недели.