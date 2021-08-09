Не привитых от коронавируса студентов рекомендовали перевести на удаленку

Студентов, не привитых от коронавируса или имеющих медотвод, посчитали целесообразным перевести на удаленку. Такую рекомендацию дали в Минобрнауки, сообщил ТАСС.

Из рекомендаций министерства следует, что вузам желательно перевести студентов, не привитых от коронавируса или имеющих медотвод, на удаленку. Также для студентов на удаленке вузам желательно ввести особый режим посещения учебных корпусов.

«Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности», — говорится в тексте.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее рассказал, что в России нет требований об обязательной вакцинации от коронавируса студентов. Это дело добровольное. А иностранцы могут привиться за деньги. Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года.

По последним данным, прививку сделали 37 миллионов человек. Ранее врачи призвали жителей страны активнее вакцинироваться перед новым учебным годом, чтобы защитить школьников.