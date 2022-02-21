Более 152 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Диагноз «ковид» за сутки поставили еще 152 337 россиянам. По данным федерального штаба по борьбе с пандемией на 21 февраля, из медучреждений выписали 127 494 выздоровевших — на 13,4% меньше, чем 20 февраля.

Снизилось за сутки и число госпитализаций ковидных больных — на 14,82%, до 8835. Умерли 735 человек.

За 24 часа больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Санкт-Петербурге (9043). Среди неблагополучных по этому показателю регионов также оказались Красноярский край (5297 случаев), Пермский край (5093), Воронежская область (5082), Новосибирская область (5001).

По последним данным оперштаба, полную вакцинацию от коронавируса прошли 82 609 487 россиян. К 18 февраля уровень коллективного иммунитета достиг 59,7%.

С начала пандемии в РФ провели более 273,4 миллиона тестов на коронавирус, уточнили в Роспотребнадзоре. В частности, за все время пандемии в Подмосковье сделали уже 16 033 079 ПЦР-тестов.

Ранее врач-невролог рассказал, как избавиться от головной боли при «омикроне». А ученый Сеченовского университета дал рекомендации по борьбе с постковидным синдромом.