Повышенная утомляемость, выпадение волос и изменение голоса — все это признаки постковидного синдрома. Можно ли его предотвратить? Об этом в интервью «360» рассказала доцент кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Роза Ваколюк.

В октябре прошлого года ВОЗ впервые ввела термин постковидный синдром, или постковид. Это болезненное состояние, которое возникает у пациента через 12 недель после перенесенного коронавируса, когда в организме его уже нет вируса, а самочувствие плохое.

«Есть очень много проявлений. Самое главное, что это диагноз-исключение. Когда мы ставим такой диагноз, мы должны в первую очередь исключить другие заболевания, которые могут быть самостоятельными и появиться после ковида», — сообщила Роза Ваколюк.

По ее словам, речь идет, например, о миокардите, сахарном диабете, заболеваниях почек и печени. Исключая эти патологии, речь идет уже о постковидном синдроме.

Постковидный синдром тем плох, что он очень разнообразен. Пациент будет ходить по разным врачам, с разными жалобами. Это и слабость, и утомляемость, и тревожность, и нарушение сна, и так называемый мозговой туман, когда не удается четко работать Роза Ваколюк.

Она добавила, что очень важные симптомы — выпадение волос и нарушение аппетита.

По словам Розы Ваколюк, многие считают, что постковидный синдром может длиться несколько месяцев. Есть пациенты, у которых он продолжается до полугода и больше.

«К сожалению, никто не знает, сколько он может продолжаться. По всем исследованиям категория больных очень разная. Это могут быть и молодые пациенты, и пожилые, и пациенты, которые легко переносили ковид, и пациенты, которые тяжело болели», — уточнила она.

Ваколюк объяснила, что чем тяжелее пациенты переносили ковид, чем больше они получали активных и агрессивных препаратов, тем медленнее будет идти восстановление.

Лечение

По последним исследованиям, эксперты говорят, что до 70% пациентов, перенесших ковид, ощущают те или иные признаки постковидного синдрома. Это большое количество людей.

Очень важно, если больной заболел ковидом, начать вовремя правильное лечение. Здесь нам может помочь препарат „Нобазит“, который применяется при начале заболевания Роза Ваколюк.

Она добавила, что, когда человек заболевает ковидом, первые признаки очень схожи с любой респираторной вирусной инфекцией.

«Заболел ли он ОРЗ, гриппом или „омикроном“, его симптомы одинаковы. Важно вовремя начать противовирусную терапию. У нас существует препарат „Нобазит“, который является прямым противовирусным препаратом. Желательно его принять в первые сутки», — отметила Ваколюк.

По ее словам, у препарата много преимуществ. Во-первых, он работает и против ковида.

«Были проведены по всей стране исследования, которые доказали его эффективность и при коронавирусе. Второй важный аспект — он является не только препаратом прямого противовирусного действия, а еще и противовоспалительным. Убирает симптомы ОРЗ, ковида, гриппа», — объяснила спикер.

Ваколюк добавила, что для предотвращения постковидного синдрома важно вовремя начать лечение самого ковида.

Это препарат с прямым противовирусным действием. У него есть масса преимуществ. Он обладает и противовоспалительным действием, что очень важно Роза Ваколюк.

Она объяснила, что прием препарата позволит избежать применения других лекарств.

Что делать, если переболел?

Реабилитация после ковида длинная и постепенная. Она включает в себя несколько ступеней.

«Важное первое звено — физическая реабилитация. Пациент, который переболел, две-три недели лежа дома находился. Он должен потихоньку повышать свою физическую активность. Не нужно сию минуту бежать в спортивный зал, но важно постепенно наращивать аэробные нагрузки. Это ходьба, плавание», — отметила Ваколюк.

Она подчеркнула, что все должно быть постепенно и адекватно. Пациентам, перенесшим ковид, не рекомендуют долго лежать или сидеть.

Они должны обязательно двигаться. Даже при сидячей работе после 40 минут за столом или компьютером необходимо встать и походить. Это физическая реабилитация Роза Ваколюк.

Вторая часть физической реабилитации — самые разные дыхательные упражнения. Их много, они есть в интернете.

«Это и гимнастика Пострельниковой, и метод дыхания по Бутейко, и гимнастика, которую китайские коллеги активно рекомендуют. Дыхательная гимнастика очень важна, потому что первая мишень — это легкие, дыхательная система», — отметила спикер.

Однако, помимо физической реабилитации, есть и большая психическая реабилитация.

«Это меры, которые могут убрать у больного тревожность, плохой сон, раздражительность. Если физической реабилитации мало, иногда, наверное, пациенту стоит обратиться к психологу или психотерапевту», — заключила Роза Ваколюк.

По ее словам, порой сделать это тоже очень важно.