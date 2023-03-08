Здоровье 08 марта 2023, 13:22 Более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в России Оперштаб: в России за сутки выявили 12 320 новых случаев заражения коронавирусом РИА «Новости»

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За прошедшие сутки в России возросло количество выявленных новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 8 марта, COVID-19 подтвердился у 12 320 россиян. Днем ранее положительных тестов было 10 449, сообщили в оперштабе.

В минувшие сутки от последствий вируса скончались 45 человек, выздоровели 16 437 пациента. Госпитализированы 1636 россиян, днем ранее в больницы положили 1801 человек. Больше всего больных выявили в Москве (2368), Санкт-Петербурге (1241), Самарской области (612).

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По словам ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова, хотя в настоящее время и наблюдается некий спад заболеваемостью гриппом и ковидом, новые волны следует ожидать каждые пять месяцев.

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Между тем компания «ПСК Фарма» из Подмосковья зарегистрировала новый противоковидный препарат. «Молнупиравир ПСК» может приниматься только под наблюдением врача для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом.