Эксклюзив 01 марта 2023, 11:44 Эпидемиолог предрек возвращение волн ковида и гриппа в России каждые пять месяцев Эпидемиолог Чепурнов: подъем заболеваемости ковидом и гриппом вернется через пять месяцев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заболеваемость гриппом и ковидом в России пошла на спад, однако ожидать возвращения новой волны следует каждые пять месяцев. Об этом «360» сообщил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«У нас был эпидемический подъем, на какой стадии волны мы сейчас находимся, я не очень понимаю. Совершенно очевидно, что каждые пять месяцев подъем имеет место. Если посмотреть историю с 2000 года, то в мире это работает четко: пять месяцев — и новый подъем», — сказал он.

Реклама

Медик затруднился оценить, на какой стадии волны заболеваемости сейчас находится Россия, однако ее затухание просматривается достаточно четко.

Реклама

«Вопрос в том, каковы будут тенденции. Сегодня мы находимся в той ситуации, когда высокое количество людей вакцинированы или переболели. Со временем мы будем это терять, потому что энтузиазм к вакцинации угасает и кажется, что все не так страшно», — добавил эпидемиолог.

По мнению Чепурного, ситуация поменяется, если появится новый вариант коронавирусной инфекции, имеющий более высокую летальность.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявляла ТАСС, что большинство восприимчивых к гриппу и COVID-19 россиян уже переболели. По ее словам, основной эпидемический подъем текущего сезона прошел.

Оперштаб сообщал, что за прошедшие сутки в России выявили 13 438 случаев заражения коронавирусом, умерли 37 заболевших.