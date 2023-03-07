Подмосковье 07 марта 2023, 10:58 Фармкомпания из Подмосковья зарегистрировала новый препарат против ковида

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Компания «ПСК Фарма» из Подмосковья зарегистрировала новый противоковидный препарат. Это четвертое лекарство предприятия, рекомендованное Минздравом России для лечения коронавируса. Об этом рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

«Расширение списка производителей противоковидных препаратов — необходимое условие для обеспечения лекарственной безопасности нашей страны», — отметила она.

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Препарат «Молнупиравир ПСК» может приниматься только под наблюдением врача для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом. Он поможет тем, кто переносит ковид в легкой и среднетяжелой форме и имеет повышенный риск прогрессирования заболевания.

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Молнупиравир был рекомендован Минздавом в 2022 году как альтернатива фавипиравиру и умифеновиру для амбулаторного и стационарного лечения.

Также «ПСК Фарма» выпускает первый российский тофацитиниб, который используют для лечения ревматоидного артрита и купирования шторма при коронавирусе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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