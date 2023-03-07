07 марта 2023, 10:58
Фармкомпания из Подмосковья зарегистрировала новый препарат против ковида
Компания «ПСК Фарма» из Подмосковья зарегистрировала новый противоковидный препарат. Это четвертое лекарство предприятия, рекомендованное Минздравом России для лечения коронавируса. Об этом рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
«Расширение списка производителей противоковидных препаратов — необходимое условие для обеспечения лекарственной безопасности нашей страны», — отметила она.
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Препарат «Молнупиравир ПСК» может приниматься только под наблюдением врача для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом. Он поможет тем, кто переносит ковид в легкой и среднетяжелой форме и имеет повышенный риск прогрессирования заболевания.
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Молнупиравир был рекомендован Минздавом в 2022 году как альтернатива фавипиравиру и умифеновиру для амбулаторного и стационарного лечения.
Также «ПСК Фарма» выпускает первый российский тофацитиниб, который используют для лечения ревматоидного артрита и купирования шторма при коронавирусе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».
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