Здоровье 15 декабря 2022, 02:53 Байден предрек миру еще одну пандемию Президент Байден: в будущем мир непременно ждет еще одна пандемия РИА «Новости»

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Мир столкнется с еще одной пандемией, уверен президент США Джо Байден. Об этом он заявил на саммите США — Африка в Вашингтоне. Его слова привел ТАСС.

Американский лидер рассказал, что Штаты направили в африканские страны 231 миллион доз вакцин, а также вложили деньги в производство препаратов на этом материке.

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«Мы создает более надежные системы здравоохранения, потому что хотим быть уверенными, что наилучшим образом подготовлены к решению проблем, включая новую пандемию, а она, непременно, будет», — считает президент.

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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в стране подготовили более 20 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом. По его словам, ситуация с этой инфекцией в России стабильная. Большинство, кто обращается за помощью, страдают от гриппа и ОРВИ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России преобладает вирус именно свиного гриппа. Но ситуация с ним также находится под контролем.