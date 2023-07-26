Здоровье 26 июля 2023, 07:34 Байден по ошибке преуменьшил число жертв пандемии в 10 тысяч раз Президент США Байден заявил, якобы от пандемии COVID-19 умерли всего 100 американцев РИА «Новости»

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От коронавируса в США погибли всего 100 человек за весь период пандемии. С таким заявлением, преуменьшив масштабы смертности в 10 тысяч раз, выступил на мероприятии в Белом доме по расширению психиатрической помощи американский президент Джо Байден, сообщили «Известия».

Сначала политик назвал верные данные — от COVID-19 в США погибли свыше миллиона человек. Однако продолжая доклад, Джо Байден запутался и заявил, что из-за пандемии «столы опустели» на сотню американцев.

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«Мы все еще ощущаем глубокую утрату из-за пандемии. Как я уже упоминал, у нас погибло более 100 человек», — сказал он.

Впоследствии администрация опубликовала на сайте Белого дома расшифровку его речи с исправленными значениями. Джо Байден поблагодарил Министерство здравоохранения и социальных служб, Министерство труда, Казначейство и другие ведомства за улучшение страхового покрытия психиатрической помощи в США. Он призвал сделать ее еще доступней для американцев, чтобы каждый мог обратиться к специалисту.

Белому дому пришлось оправдаться не только за ошибки в речи президента, но и за поведение его собаки, которая покусала семь агентов спецслужб. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что овчарка покалечила их из-за напряженной обстановки в резиденции.