Мир 25 июля 2023, 17:12 Собака Байдена искусала агентов американских спецслужб — СМИ New York Post: собака президента Байдена покусала семерых сотрудников спецслужб США Joe Caione / Unsplash

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Собака президента США Джо Байдена набросилась на сотрудников американских спецслужб, сообщила газета The New York Post. По данным издания, двухлетняя овчарка главы государства Коммандер покусала семь человек, одному из них пришлось обратиться за медицинской помощью.

Журналисты напомнили, что это не первый агрессивный четвероногий питомец Байдена. За четыре месяца до этого прежняя собака Джо Байдена — Майджор тоже позволила себе лишнего и набросилась на людей, из-за чего ее из Белого дома убрали.

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Коммандер набрасывался на агентов спецслужб прошлой осенью. Одно из нападений произошло 3 ноября — врач Белого дома отправил офицера секретной службы с травмами руки и бедра в больницу.

«Задокументированные атаки с сентября 2022 года по январь, вероятно, представляют собой неполный учет инцидентов с участием Коммандера, поскольку период времени не охватывает его первые девять месяцев в Белом доме или самые последние шесть месяцев», — уточнили авторы статьи.

У четы Байденов было несколько собак. Одна из них умерла в 13-летнем возрасте — в июне 2021 года скончалась овчарка по кличке Чемп.