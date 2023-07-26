Мир 26 июля 2023, 05:22 Белый дом объяснил, почему собака Байдена на всех бросалась и кусала Белый дом: агрессия овчарки Байдена связана со стрессовой обстановкой в резиденции Freepik

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Агрессивность собаки президентской четы Байденов обусловлена стрессовой атмосферой внутри резиденции главы США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее процитировало РИА «Новости».

Ранее американские СМИ сообщили, что овчарка Байденов по кличке Коммандер укусила семь сотрудников Секретной службы за минувшие четыре месяца. Один из пострадавших даже оказался в больнице.

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«Пребывание в Белом доме… — уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», — объяснила Жан-Пьер во время брифинга.

По ее словам, ко всем происшествиям вокруг собаки относятся как к сопоставимым травмам, приобретенным во время работы. Кроме того, президентская чета работает над улучшением ситуации. Сотрудники Секретной службы и персонал Белого дома разрабатывают новые методы воспитания и выгула Коммандера.

Ранее стало известно о частых укусах сотрудников со стороны собаки Байдена. Как отметили журналисты, другой четвероногий любимец президента по кличке Майджор тоже бросался на людей.