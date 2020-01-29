«Арбидол» оказался неэффективным для лечения коронавируса

«Мои коллеги из КНР опубликовали перечень тех антиретровирусных препаратов, их 30, которые, по их мнению, дают эффект при применении для лечения этой инфекции. Среди них „Арбидола“ нет», — отрезал Онищенко. Его слова привел ТАСС.

Компания «Отисифарм», производящая «Арбидол», 26 января запустила рекламу препарата. Из этой кампании у потребителя может сложиться впечатление, что «Арбидол» помогает в профилактике и лечении коронавируса. Рекламой уже заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Сотрудники ведомства уже ознакомились с рекламным роликом», — подтвердила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина. По ее словам, заявление, обещающее предотвращение или лечение китайского коронавируса 2019-nCoV, «требует дополнительной оценки».