Онищенко рассказал о лекарствах от коронавируса

Онищенко подтвердил информацию об эффективности лекарств, которые обнаружили в Китае.

«Из них 12 препаратов — из числа антиретровирусных препаратов, которые применяются при профилактике ВИЧ. И плюс там еще есть чисто китайские, там типа народной медицины, тибетской медицины, но то, что в европейской практике не используется», — пояснил он.

По словам депутата, 12 антиретровирусных препаратов — «это уже хорошо». Обычно эти лекарства назначают страдающим от ВИЧ, но при заражении коронавирусом они также способны помочь.

Однако препараты просто так не найти и не получить в аптеке. «Эти лекарства, которые покупает государство и раздает ВИЧ-инфицированным», — уточнил Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко назвал российские регионы, которые попадают в зону риска из-за распространения коронавируса. Ими стали Хабаровск, Москва и Приморский край. «Этот вирус может выжить в любом климате», — пояснил депутат.