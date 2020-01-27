    27 января 2020, 14:17

    Онищенко рассказал о лекарствах от коронавируса

    Ольга Ситникова

    Бывший руководитель Роспотребнадзора и действующий депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что китайские врачи нашли 30 лекарств от коронавируса. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

    Онищенко подтвердил информацию об эффективности лекарств, которые обнаружили в Китае.

    «Из них 12 препаратов — из числа антиретровирусных препаратов, которые применяются при профилактике ВИЧ. И плюс там еще есть чисто китайские, там типа народной медицины, тибетской медицины, но то, что в европейской практике не используется», — пояснил он.

    По словам депутата, 12 антиретровирусных препаратов — «это уже хорошо». Обычно эти лекарства назначают страдающим от ВИЧ, но при заражении коронавирусом они также способны помочь.

    Однако препараты просто так не найти и не получить в аптеке. «Эти лекарства, которые покупает государство и раздает ВИЧ-инфицированным», — уточнил Онищенко.

    Ранее Геннадий Онищенко назвал российские регионы, которые попадают в зону риска из-за распространения коронавируса. Ими стали Хабаровск, Москва и Приморский край. «Этот вирус может выжить в любом климате», — пояснил депутат.