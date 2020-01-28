ФАС заинтересовалась «Арбидолом» после обещания вылечить коронавирус

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратила внимание на новую рекламу противовирусного препарата «Арбидол». В ней говорится, что препарат борется с коронавирусом.

Как сообщило «РИА Новости», компания «Отисифарм», производящая препарат «Арбидол», 26 января запустила рекламу, в которой позиционирует его как противовирусное и лечебное средство против коронавируса.

«Сотрудники ведомства уже ознакомились с рекламным роликом», — прокомментировала глава управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.

Она также подчеркнула, что заявление, обещающее предотвращение или лечение китайского коронавируса 2019-nCoV «требует дополнительной оценки».

Никитина также сообщила, что управление подготавливает запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата.

Ранее стало известно, что из-за вспышки коронавируса китайские власти обещали построить две больницы для зараженных в немыслимо короткие сроки стройки — за шесть и 15 дней.