ФАС заинтересовалась «Арбидолом» после обещания вылечить коронавирус
Как сообщило «РИА Новости», компания «Отисифарм», производящая препарат «Арбидол», 26 января запустила рекламу, в которой позиционирует его как противовирусное и лечебное средство против коронавируса.
«Сотрудники ведомства уже ознакомились с рекламным роликом», — прокомментировала глава управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.
Она также подчеркнула, что заявление, обещающее предотвращение или лечение китайского коронавируса 2019-nCoV «требует дополнительной оценки».
Никитина также сообщила, что управление подготавливает запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата.
Ранее стало известно, что из-за вспышки коронавируса китайские власти обещали построить две больницы для зараженных в немыслимо короткие сроки стройки — за шесть и 15 дней.