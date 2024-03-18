Выборы 18 марта 2024, 17:55 Житель Керчи разрисовал и съел свой избирательный бюллетень РИА «Новости»

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В Керчи мужчина испортил свой избирательный бюллетень и в итоге решил съесть его. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу избиркома Крыма Михаила Малышева.

По его словам, это произошло 17 марта. Мужчина пробыл в кабинке для голосования довольно долго — около пяти минут, — и это вызвало подозрения членов комиссии. Выяснилось, что избиратель рисовал на бюллетене «определенные знаки».

«Бюллетень был им испорчен, он его порвал и, чтобы не оставить следов, скушал», — рассказал Малышев.

Правоохранители ведут проверку по факту происшествия.

Во время президентских выборов 15–17 марта случались и другие инциденты. К примеру, пенсионерка пришла на избирательный участок с банкой с краской, пояснив, что должна была вылить ее в урну с бюллетенями по заданию неких телефонных кураторов.

Люди проливали в урну зеленку, бензин, даже поджигали двери участков и бросали в них коктейли Молотова. По фактам нарушений возбудили 61 уголовное дело.