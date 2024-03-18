Эксклюзив 18 марта 2024, 14:36 Россияне по указанию украинских мошенников обливали участки бензином и плескали в урны зеленку. Что это значит? Публицист Миронова: выборы-2024 показали, насколько мы уязвимы в Сети Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

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В России с 15 по 17 марта прошли выборы президента. Они запомнились не только рекордно высокой явкой — 77,44%, — но и множеством провокаций, которые участники голосования устраивали по указке украинских мошенников. Всего правоохранительные органы составили 155 административных протоколов и возбудили 61 уголовное дело, из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов, заявили в МВД. О том, что было бы, если в 1941-м каждому советскому колхознику могли позвонить из Третьего рейха, публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Все три минувших дня я провела в Новгороде. У нас тоже не обошлось без инцидентов.

Так, пожилая женщина принесла на избирательный участок банку с краской и собралась лить ее в урну. Когда пенсионерка пришла в себя и смогла говорить, то пояснила, что сделать это ей велели некие телефонные кураторы. Которые угрожали в противном случае повесить на нее кредиты!

Таких историй по России тьма. Три дня люди лили в избирательные урны зеленку, краску, бензин, поджигали двери, подпаливали кабинки для голосования, бросали в стены школ с избирательными участками коктейли Молотова. Это стало, кажется, главной отличительной чертой минувших выборов. Мы такого не видели никогда. Даже в годы действительно высокой протестной активности и куда более низкой поддержки власти такого не было.

Я лично не припомню, хотя за выборами всегда слежу, была и членом комиссии, и наблюдателем. В том числе в годы, когда у нас гремели протестные митинги, марши несогласных и прочее, никто не догадывался плескать в урну зеленку. Мы столкнулись с чем-то новым. Человек идет на уголовное преступление, чтобы избежать более тяжких, как ему кажется, последствий в виде возможного фиктивного кредита или кражи денег. За его верой в правильность собственного выбора стоят серьезнейшие проблемы, с которыми мы раньше не имели дел.

Это и есть постинформационное общество?

Мне вообще все эти эксцессы на выборах кажутся проблемой прежде всего перехода информационного общества на новый этап. Никто не ожидал, что с развитием технологий, биг-даты, прозрачного мира мы получим вот таких тетушек и дядечек, с зеленкой и коктейлями Молотова в руках. Хотя…

Знаете, я когда-то читала работу с прогнозами о развитии постинформационного общества. И там говорилось, что на следующем за информационным и постиндустриальным этапом шаге нас ждет, как ни странно, ренессанс ценности человеческого творчества. То есть, говорил автор, чье имя я, увы, не запомнила, в эпоху, когда искусственный интеллект обучится делать все сам, наибольшую ценность приобретет то немногое, что сможет вложить в культуру и общение живой человек: продукты его смекалки, юмора, творчества.

Похоже, мы уже шагнули в постинформационное общество. И пожинаем плоды украинской смекалки и человеческого творчества. Потому что только человек человека сможет убедить подписаться на подобную авантюру. А также запугать, невротизировать и просто обокрасть. Лучшее подтверждение бессилия искусственного интеллекта перед человеческим: никакие системы защиты от мошеннических схем, никакие банковские заглушки, которые постоянно обновляются и применяются, не могут спасти от силы внушения, если один человек решит другого обмануть.

Это, безусловно, проблема новой цифровой реальности. В 1980 году такое было непредставимо, потому что у мошенников не имелось столько возможностей контактировать с людьми. То есть сама уязвимость обывателей для звонка от незнакомцев и возможность сутками с ним говорить — это проблема современных технологий. В этом смысле обыватель раньше был более защищен, ему не могли звонить все подряд, у него и телефона-то не было.

Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Мы стоим на пороге новой реальности, в которой любому человеку может позвонить или написать кто угодно, сообщить ему что угодно. Человек беззащитен.

Новая гибридная война

А если еще идут боевые действия, если позвонить могут из страны противника! Одно дело, когда гражданин не защищен перед мошенниками. Другое — перед силами пропаганды и спецслужб вражеской стороны.

Можете представить, что во времена Великой Отечественной каждому колхознику могли бы позвонить из Рейха и, представившись политруками, велеть жечь родные овины? Ну или, например, позвонить и голосом командира партизанского отряда приказать спалить родную деревню под предлогом, что сейчас туда придут немцы. Как бы мы сейчас жили, если бы тогда все это было возможным?

Мы явно не готовы к тому, что любому нашему человеку может позвонить с Украины любой мошенник, офицер спецслужб или вербовщик. Любому и любой — вы только вдумайтесь! Поймать его будет невозможно. Отследить — тоже. Зафиксировать контакты гражданина с такими абонентами тоже практически нереально.

Мы стали заложниками комфортного цифрового мира. В нем легко можно заказать такси, собачий корм, отследить из дома, когда приедет автобус. Но в нем же любому нашему соседу может позвонить СБУ и уговорить открыть в квартире газовый кран.

Плескание краской в урну и разбрызгивание зеленки — малая беда. Мы уже знаем, что человека могут подкупить поджечь нам дверь. Сжечь релейный шкаф на железной дороге. Сделать бомбу и взорвать толпу народа в центре любого нашего города.

Мне кажется, едва ли не важнейшим открытием минувших выборов стало обретение этого нового знания: насколько мы уязвимы в цифровом мире перед реальным противником в виде соседней страны, с которой у нас вооруженный конфликт и которая вдруг избрала для себя столь экстравагантный способ политической борьбы и гибридной войны.

Могли ли мы представить, что из всего многообразия средств противостояния наш противник выберет не сражение на поле боя, а звонок бабушке, которую заставит облить школьный кабинет зеленкой? Никто не мог. Никто не был готов. Но теперь мы знаем, что это возможно. И надо бы начинать думать, как себя от подобного способа борьбы защитить.

Как спастись от собственных дураков?

Еще, конечно, откровением стало наличие такого огромного числа внушаемых людей. Они были раньше, но появлялись точечно: поджигали двери военкоматов, бросали бутылки с горючей смесью в машины полицейских, переводили украинцам все свои деньги, снимая на видео и отчитываясь. Но не было ощущения, что их катастрофически много. В новостях такие кадры смотрелись слабоумными чудаками. А за минувшие три дня прямо высыпали в медийное пространство.

Оказалось, что у нас много доверчивых и ведомых людей. А если говорить откровенно, то речь идет о дураках. У нас много дураков.

На Урале девушка изготовила зажигательную смесь и бросила ее в избирательный участок, потому что ей позвонили якобы из ФСБ и строгим голосом попросили это сделать, ибо выборы на участке шли, дескать, плохо. В другом регионе женщина пошла лить на бюллетени зеленку, потому что ей пообещали 30 тысяч рублей, однако звонившие даже не взяли реквизиты для денежного перевода — она не озадачилась заранее обговорить с ними условия.

В третьем городе женщина средних лет, современно выглядящая и современно одетая, плескала зеленку с видом полного превосходства над окружающими. Ее останавливали, а она с усмешкой всех снимала, считая, что выиграла в какую-то игру и всех обманула. Там даже лейтенант полиции опешил от такой уверенности. Как выяснилось, она тоже решила, что ей удалось удачно выскочить из лап мошенников — плещет в урну зеленку и думает, какая она умная, сумела, проникла, сняла, вернет украденные у нее деньги, никого не будет слушать, все же вокруг дураки, она одна все понимает.

Раньше дураки просто отдавали мошенникам деньги. И потом рассказывали журналистам, будто звонившие обладали некими суперсекретными навыками манипуляции, перед которыми «никто не устоит». Это все от стыдливости.

Global Look Press

Никакими навыками гэкающие кураторы не обладают, они случайные люди, которые идут на подобную работу от беспросветной нищеты. Им просто везет попадать на дураков. Да, у нас много дураков. У них тоже есть телефоны и деньги. Им могут позвонить.

Защищать их от мошенников — задача государства, которому делегировали обязанности блюсти права всех, а не только умных. Еще важнее, что и нас от дураков тоже нужно защищать.

В каком-то городе один дурак поджег ширму кабинки для голосования — синтетическая ткань моментально вспыхнула, чуть не погибли люди, в это время находившиеся в соседних кабинках. Их, конечно, нужно защищать от дураков. Дураки опасны, особенно если им могут звонить агенты спецслужб страны-противника. Или мы это сейчас уясним, или нам всем придется туго.

Кредит страшнее тюрьмы

Другое открытие — наши люди явно не верят в собственную безопасность, в защиту своих прав, своих средств, раз допускают, что любой звонящий может легко и непринужденно повесить на них кредит. Таких, как новгородская пенсионерка, в эти выходные по всей России оказалось много. Тех, кто пошел выполнять указания украинских «кураторов», потому что испугался угроз повесить на них кредиты.

Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Люди верят, что это возможно. И помнят, опять же из новостей, что в нашей стране регулярно появляются жертвы кредитных обманов. Что-то там, то тут показывают бедолаг, на который действительно оформили кредиты. Что они могут годами судиться, в это время приставы арестовывают их счета.

Для обычного человека попасть в такую историю — настоящая беда. У нас до сих пор беда стать двойником для какого-нибудь должника: могут арестовать счета за другого человека и ты будешь ходить по судам.