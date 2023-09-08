Выборы 08 сентября 2023, 13:01 Ждала голосования в России. 100-летняя бабушка-зенитчица приняла участие в выборах в Новой Каховке Жительница Новой Каховки приняла участие в голосовании в 100 лет

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Участие в выборах в Новой Каховке в Херсонской области приняла 100-летняя бабушка-зенитчица. Она ждала много лет, чтобы проголосовать в составе России.

Член регионального Центризбиркома Евгений Шевченко отметил, что новым субъектам помогает вся российская избирательная система.

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Херсонская, Запорожская области, а также ЛНР и ДНР впервые участвуют в голосовании после вхождения в состав РФ. Глава Новокаховской администрации Владимир Леонтьев, приглашая избирателей на участки, отметил, что этого голосования ждали 30 лет.

Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова напомнила, что со 2 по 7 сентября в субъекте проходило досрочное голосование. По ее словам, местные избиратели проявили активность в этот период и охотно шли на выборы. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отмечала, что в новых регионах зафиксировали высокую явку на досрочном голосовании.