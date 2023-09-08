Власть 08 сентября 2023, 12:38 «Охотно шли на первые выборы в составе России». Глава избиркома Херсонщины — о голосовании в регионе Глава избиркома Захарова: жители Херсонщины активно голосовали на выборах Телеканал «360»

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Жители Херсонской области проявили активность во время досрочного голосования на первых для себя выборах в составе России. Они выразили благодарность президенту Владимиру Путину. Об этом сообщила глава избиркома региона Марина Захарова.

«Голосование шло активно, жители охотно шли на первые выборы в составе России. Жители выражают благодарность Владимиру Владимировичу Путину», — сказала она.

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По ее словам, каждый человек знал, что «отдает голос за будущее Херсонской области».

«Жители говорят: „Россия нас кормит, одевает, обувает, так что все у нас хорошо“», — отметила Захарова.

Она напомнила, что досрочное голосование проходило во многих населенных пунктах Херсонской области с 2 по 7 сентября. Те, кто находился за пределами региона, могли проголосовать на 329 участках в 81 субъекте РФ.

Выборы разных уровней проходят в эти дни в России, они продлятся до 10 сентября. Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что новые российские регионы показывают высокую явку на досрочном голосовании.