Власть 08 сентября 2023, 10:57 ДНР показала высокую явку на досрочном голосовании — ЦИК Памфилова: высокую явку зафиксировали на досрочном голосовании в новых регионах

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Высокая явка оказалась утром 8 сентября в новых регионах России на досрочном голосовании на выборах. В частности, высокие показатели в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

За ходом голосования представители Центральной избирательной комиссии будут следить на экранах. Счетчики явки утром в пятницу запустила Памфилова.

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«Высокая явка в наших новых регионах. Почему она высокая — мы настраивали их на то, чтобы они, исходя из обеспечения безопасности, максимально использовали разнообразные формы голосования. Чтобы не было большое концентрации людей в одно время», — сказала Памфилова.

Примерно около 10:00 были следующие цифры по явке: ДНР — 45,43%, ЛНР — 26,47%, Запорожская область — 28,16%, Херсонская область — 53,19%.

«Это явка досрочного голосования» — подчеркнул Булаев.

Глава ЦИК объяснила не очень высокие цифры в ЛНР тем, что раньше там не проводили досрочного голосования.

Выборы разных уровней стартовали в России 8 сентября. Голосование в Подмосковье началось в 08:00.