Важное 21 марта 2024, 11:20 Зарубежные оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах в России Памфилова: за рубежом не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах РИА «Новости»

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Зарубежным оппонентам не удалось взломать систему видеонаблюдения на выборах в России. Такое заявление сделала глава ЦИК РФ Элла Памфилова во время совещания по итогам выборов президента России.

«Систему видеонаблюдения на выборах президента РФ не удалось взломать зарубежным оппонентам», — сказала она.

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Ранее в Центральную избирательную комиссию России доставили итоговые протоколы голосования на выборах президента. Всего — 91 папка: 89 из субъектов страны, а также из зарубежных участков и города Байконур.

Как отметила Памфилова, явка на выборах президента — это показатель демократичности выборов в России. Президентская кампания прошла с высоким качеством, с чистым подсчетом голосов избирателей. В организации голосования участвовали около миллиона человек.

Выборах президента России стали непростым испытанием для россиян: в Сети появлялись фейки, злоумышленники пытались испортить бюллетени, а некоторые регионы оказались под обстрелом ракет и дронов. Однако все это только сплотило людей.