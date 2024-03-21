21 марта 2024, 11:20
Зарубежные оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах в России
Памфилова: за рубежом не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах
Зарубежным оппонентам не удалось взломать систему видеонаблюдения на выборах в России. Такое заявление сделала глава ЦИК РФ Элла Памфилова во время совещания по итогам выборов президента России.
«Систему видеонаблюдения на выборах президента РФ не удалось взломать зарубежным оппонентам», — сказала она.
Реклама
Ранее в Центральную избирательную комиссию России доставили итоговые протоколы голосования на выборах президента. Всего — 91 папка: 89 из субъектов страны, а также из зарубежных участков и города Байконур.
Как отметила Памфилова, явка на выборах президента — это показатель демократичности выборов в России. Президентская кампания прошла с высоким качеством, с чистым подсчетом голосов избирателей. В организации голосования участвовали около миллиона человек.
Выборах президента России стали непростым испытанием для россиян: в Сети появлялись фейки, злоумышленники пытались испортить бюллетени, а некоторые регионы оказались под обстрелом ракет и дронов. Однако все это только сплотило людей.
Элла Памфилова
ЦИК РФ
Россия
Выборы
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама