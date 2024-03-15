Выборы 15 марта 2024, 05:23 Выборы президента России начались в Омской области РИА «Новости»

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В Омской области открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального избиркома.

Голосование продлится три дня. Численность избирателей в регионе составила почти 1,5 миллиона человек.

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«В нашем регионе для избирателей будут работать 1685 постоянных избирательных участков — 461 в Омске и 1224 в области. Также будут образованы 36 временных избирательных участков», — уточнили в избиркоме.

Ранее стартовало голосование в Бурятии. В одном из сел республики избиратели прибыли на участок в национальных костюмах и верхом на лошадях.

Участки для голосования открылись в восьми регионах Сибири, в частности, в Кемеровской и Новосибирской области, Туве и Красноярском крае.

За рубежом россияне прибыли в генеральное консульство России в Таиланде, чтобы внести вклад в будущее страны. Сюда пришли не только российские туристы, но и граждане РФ, проживающие в королевстве долгое время.