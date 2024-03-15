Выборы 15 марта 2024, 04:27 Участки для голосования на выборах открылись в восьми регионах Сибири РИА «Новости»

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Избирательные участки для трехдневного голосования на президентских выборах открылись в 08:00 (04:00 по московскому времени) в восьми регионах Сибири. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Хакасии открылись 375 участковых избирательных комиссий, в том числе в республиканской больнице и следственном изоляторе. Численность избирателей здесь составила 395 078 человек.

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В Красноярском крае открылся 2071 участок, включая 24 в местах временного пребывания избирателей — в больницах, железнодорожном вокзале и аэропорту. Голосовать здесь будут более двух миллионов человек.

В Кемеровской области открылись 1566 стационарных участков, в том числе 69 для граждан без регистрации по месту жительства на территории РФ. В Кузбассе можно будет проголосовать на 11 временных участках в санатории, СИЗО и больницах.

В Туве заработали 187 участков при численности избирателей в 206 030 человек, в Томской области — 748, в Новосибирской области — 1804, в Алтайском крае — 1701, а в Республике Алтай — 235.

Самыми первыми на выборах открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке, затем на Колыме, Сахалине и Курилах, в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае.