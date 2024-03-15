Общество 15 марта 2024, 05:01 Жители Бурятии приехали на выборы на лошадях Жители Бурятии приехали на выборы на лошадях и в национальных костюмах РИА «Новости»

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В бурятском селе Улентуй Закаменского района избиратели приехали на участок для голосования в национальных костюмах верхом на лошадях. Об этом сообщил медиацентр общественного наблюдения за выборами в республике в своем Telegram-канале.

Медиацентр опубликовал видео яркого голосования с национальным колоритом. На кадрах видно, что национальные костюмы надели не только избиратели, но и члены избирательной комиссии.

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«В Закаменском районе с самого утра жители улуса Улентуй на УИК № 215 приехали на лошадях и в национальных костюмах», — сказано в подписи к ролику.

Избирательный участок находится общеобразовательной школе, расположенной в центре села.

Ранее стало известно, что на Сахалине старейшие жители региона самостоятельно пришли на избирательные участки. Проголосовать успели жители села Новое в возрасте 92 и 93 лет.