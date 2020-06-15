«Волонтеры конституции» начали работать в России

Масштабная информационная кампания «Волонтеры Конституции» начала работать в России с 15 июня. В каждом регионе страны появились информационные стойки, на которых россияне смогут узнать о поправках в главный закон страны.

Ранее председатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев сообщил, что в разных городах страны появятся более трех тысяч информационных стендов. На каждом будут работать волонтеры, которые расскажут всем желающим информацию о поправках, о различных общественных организациях и их деятельности.

Россияне смогут взять у них буклеты, в которых прописаны предложенные поправки, а также наклейки для детей. Об этом он рассказал во время презентации информационных стендов ЦИК. Его слова процитировало РИА «Новости».

Все волонтеры на информационных стойках будут обеспечены средствами индивидуальной защиты Артем Метелев

Он отметил, что в регионы уже направили больше трех миллионов масок и двух миллионов перчаток. При этом все волонтеры прошли обучение — они смогут не только рассказать россиянам о поправках в главный закон страны, но и оказать им всю необходимую помощь на участках в день голосования.

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет в течение недели — с 25 июня по 1 июля включительно. Чтобы обезопасить избирателей от нового типа коронавирусной инфекции, ЦИК и Роспотребнадзор опубликовали рекомендации для избирательных участков.