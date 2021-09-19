Венедиктов выиграл 10 тысяч рублей в розыгрыше среди голосовавших онлайн

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов» среди участников онлайн-голосования. Такой же выигрыш достался и представителю Кремля Дмитрию Пескову.

«Радостная новость. Кроме Пескова 10 тысяч баллов я тоже выиграл», — привело РИА «Новости» слова Венедиктова.

Пресс-секретарь президента РФ ранее сообщил журналистам, что пока не знает, выиграл ли он в розыгрыше. Песков заявил, что проверит эту информацию.

О том, что Пескову достался приз, ранее сообщил тот же Венедиктов. Он отметил, что самому Пескову это пока не известно.

Среди всех участников электронного голосования в Москве разыграют денежные сертификаты номиналом от 10 до 100 тысяч рублей, а также 100 автомобилей и 21 однокомнатную квартиру.

Помимо Москвы, дистанционное голосование в этом году проходит в Курской, Ростовской, Нижегородской, Ярославской и Мурманской областях, а также в Севастополе.

Парламентские выборы в России в этом году проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму проходят региональные и муниципальные выборы.

Явка избирателей на выборах в Госдуму по России уже превысила 40%, сообщили ранее в ЦИК.