Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал одним из победителей акции «Миллион призов». Он выиграл 10 тысяч рублей, но сам об этом еще не знает, рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Произошел розыгрыш „Миллион призов“, Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, [выиграл] 10 тысяч. Он еще не знает», — процитировало Венедиктова РИА «Новости».

Песков подтвердил агентству, что пока не в курсе, что выиграл какой-то приз.

«Нужно проверить», — сказал представитель Кремля.

Проверять наличие приза участники розыгрыша могут самостоятельно с 10:00 до 12:00 во все дни голосования на сайте «Миллион призов». Для этого нужно авторизоваться через свой аккаунт mos.ru и ввести код участника.

Песков проголосовал онлайн 17 сентября и стал участником розыгрыша наряду с двумя миллионами избирателей, которые делали свой выбор в электронном формате.

Среди всех участников онлайн-голосования в Москве разыгрывают 21 однокомнатную квартиру в Москве, также 100 машин и денежные призы — сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей. Накануне квартиры выиграли 10 человек, сегодня были названы обладатели еще пяти однушек.