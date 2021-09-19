Явка на выборы в Госдуму по России перевалила за 40%

Явка на выборы в Госдуму по России составляет 40,49%. Такие данные появились на табло в ЦИК.

«Выборы Госдумы, ход голосования: 40,49%», — говорится в опубликованной информации.

В России сегодня проходит завершающий день голосования на выборах депутатов Госдумы. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала регионы с самой низкой явкой. В список вошли Санкт-Петербург, Ярославская и Владимирская области.

Самыми активными избирателями оказались жители Тувы, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики.

Кроме нового состава Госдумы, жители девяти регионов России выбирают губернаторов, еще трех новых глав субъектов назначают депутаты местных парламентов. Кроме того, в 39 регионах выбирают состав местных парламентов.

Основные события единого дня голосования можно узнать из прямой трансляции «360».