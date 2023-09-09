Выборы 09 сентября 2023, 13:01 «У всех хорошее настроение». Сыровар Олег Сирота пришел на избирательный участок с цветами Сыровар Олег Сирота проголосовал в деревне Кострово РИА «Новости»

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Известный сыровар Олег Сирота отдал свой голос на участке № 769 в деревне Кострово Истринского городского округа накануне утром. По уже сложившейся традиции он пришел с цветами для женщин из избирательной комиссии. Фермер пояснил, что раньше сам был наблюдателем на выборах и осознает тяжесть их труда.

«Я считаю, что очень важно приходить голосовать, потому что каждый голос влияет на развитие нашего Подмосковья. <…> Чем больше мы будем приходить, тем лучше будет всем нам. Кроме того, каждый из нас должен нести ответственность за то, как будет развиваться его город, его деревня», — отметил Сирота.

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Он признался, что всегда ходит на выборы в своем родном селе. По его словам, на участке бывают очереди: если прийти прямо к открытию, придется еще подождать, прежде чем получится отдать свой голос.

«Село рано голосует. Очень здорово, что голосование сделали трехдневным: все очень удобно. Поэтому, друзья, приходите. У всех хорошее настроение, нет толпы людей, все доброжелательные», — с улыбкой добавил Олег Сирота.

Фермер предположил, что между явкой на выборы и ростом благосостояния граждан есть связь: раньше, когда уровень благосостояния был ниже, низкой бывала и явка. Но сейчас Подмосковье расцветает, и все больше людей спешат отдать свой голос за его дальнейшее развитие.

По итогам первого дня голосования явка в Подмосковье составила 22,43%. В Херсонской области проголосовали 58,42% избирателей.