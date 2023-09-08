Важное 08 сентября 2023, 23:02 Явка в первый день голосования в Подмосковье составила 22,43% Явка на выборах в Подмосковье к 20:00 часам превысила 22% unsplash.com

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Более 1,2 миллиона жителей Московской области приняли участие в выборах губернатора региона в первый день голосования. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

По состоянию на 20:00 явка на голосовании составила 22,43%, то есть 1 253 152 человека. С помощью системы дистанционного электронного голосования свое волеизъявление сделали 317 188 избирателей.

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Все избирательные участки Московской области закрылись в 20:00. Прорези стационарных ящиков закрыли опечатываемыми заглушками.

Проголосовать можно также 9 и 10 сентября на избирательных участках по месту проживания. Все три дня участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Первый день голосования в Подмосковье прошел без явных нарушений, сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.