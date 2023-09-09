Выборы 09 сентября 2023, 11:29 «Для избирателей это праздник». Явка на выборы в Херсонской области превысила 58% Глава избиркома Захарова: явка на выборы в Херсонской области достигла 58,42% Телеканал «360»

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Явка на выборы в Херсонской области достигла 58,42%. Об этом рассказала председатель избиркома региона Мария Захарова.

По ее словам, голосование идет в штатном режиме, явка еще будет расти.

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Люди приходят голосовать с самого утра — как отметила Захарова, они рады войти в избирательную демократическую систему России. Настроение у голосующих приподнятое, избирательные участки празднично украшены.

На выборах в регионе присутствуют международные наблюдатели из Индии (эксперт БРИКС), Нидерландов (журналист), Исландии (эксперт по международным избирательным процессам).

«Люди по-настоящему наслаждались этим процессом. Мы получили огромное количество приятных ощущений. <…> Для избирателей это праздник», — отметил индийский эксперт Пурнима Ананд.

Он добавил, что один из участков посетили около 20 тысяч человек.

Гостей угощали вкусными арбузами, которые выросли на херсонских полях, удалось попробовать и полевую кухню.

Ананд отметил качественное обеспечение безопасности избирателей и добавил, что благодаря службе безопасности и силам ПВО «новая система демократии может существовать».