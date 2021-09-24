ЦИК РФ объявил финальное распределение мест в Госдуме среди партий

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова объявила о финальном распределении мест в новой Госдуме по результатам выборов. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Госдуму прошли представители восьми партий.

«Единая Россия» сохранила конституционное большинство. Партия получит 324 места в Госдуме.

КПРФ получила 57 мандатов. «Справедливой России — За правду» досталось 27 мест.

У кандидатов ЛДПР 21 мандат. «Новые люди» получили 13 мандатов.

Также в Госдуму VIII созыва проходят по одному представителю от «Гражданской платформы», «Родины» и Партии Роста. Еще пять мест в парламенте получат самовыдвиженцы.

Итоговая явка на парламентских выборах составила 51,72%. Свой голос отдали 56 483 685 россиян. Памфилова ранее отмечала, что в этот раз в голосовании приняло участие большее количество избирателей, чем в прошлых кампаниях.

Ранее был обнародован список депутатов, победивших на выборах в Мособлдуму. От «Единой России» прошли 14 депутатов, от КПРФ — шесть, от ЛПДР — два, один — от партии «Новые люди».

Парламентские выборы в России проходили с 17 по 19 сентября.