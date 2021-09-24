ЦИК назвал процент итоговой явки на выборах в Госдуму

Итоговая явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72% — свой голос за кандидатов отдали более 56 миллионов россиян. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, которая повела итоги избирательной кампании.

Ее слова процитировал ТАСС.

«В выборах приняли участие 56 483 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей», — отметила она.

На предыдущих выборах в Госдуму, которые проходили в 2016 году, явка составила 47,88%. Памфилова добавила, что в 144 странах мира во время выборов были открыты 355 зарубежных избирательных участков. Чтобы проголосовать за своего кандидата, туда пришли 198 180 россиян.

В 2021 году выборы в Госдуму проходили в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Избиратели могли отдать свои голоса как на участках, так и с помощью электронного голосования — эта возможность была у жителей некоторых городов.

По итогам обработки 100% итоговых протоколов стало ясно, что «Единая Россия» по партийному списку набрала 49,82% поддержки. КПРФ получила 18,93% голосов, а ЛДПР — 7,55%. Партию «Справедливая Россия — За правду» поддержали 7,46% избирателей. Кроме того, в Госдуму прошла пятая партия — «Новые люди», которая набрала 5,32% голосов россиян.