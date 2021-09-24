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    24 сентября 2021, 13:03

    ЦИК назвал процент итоговой явки на выборах в Госдуму

    Нина Петлинова

    Итоговая явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72% — свой голос за кандидатов отдали более 56 миллионов россиян. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, которая повела итоги избирательной кампании.

    ЦИК назвал процент итоговой явки на выборах в Госдуму

    Ее слова процитировал ТАСС.

    «В выборах приняли участие 56 483 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей», — отметила она.

    На предыдущих выборах в Госдуму, которые проходили в 2016 году, явка составила 47,88%. Памфилова добавила, что в 144 странах мира во время выборов были открыты 355 зарубежных избирательных участков. Чтобы проголосовать за своего кандидата, туда пришли 198 180 россиян.

    В 2021 году выборы в Госдуму проходили в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Избиратели могли отдать свои голоса как на участках, так и с помощью электронного голосования — эта возможность была у жителей некоторых городов.

    По итогам обработки 100% итоговых протоколов стало ясно, что «Единая Россия» по партийному списку набрала 49,82% поддержки. КПРФ получила 18,93% голосов, а ЛДПР — 7,55%. Партию «Справедливая Россия — За правду» поддержали 7,46% избирателей. Кроме того, в Госдуму прошла пятая партия — «Новые люди», которая набрала 5,32% голосов россиян.