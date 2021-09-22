Появился список депутатов, победивших на выборах в Мособлдуму

Выборы депутатов Мособлумы, которые прошли 17–19 сентября, признали состоявшимися и действительными. В новый состав думы по единому избирательному округу вошли 25 человек. Об этом рассказал глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Избирательная комиссия Московской области решила: признать выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу 19 сентября 2021 года состоявшимися и действительными. Установить, что в Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу», — отметил он.

Березкин также назвал имена всех депутатов, которые вошли в состав Московской областной думы по единому избирательному округу по итогам выборов. От ЛДПР туда попали два депутата: Владимир Жириновский и Кирилл Жигарев. От «Новых людей» один депутат — Лев Закиров.

Источник фото: телеканал «360»

От КПРФ шесть депутатов: Николай Васильев, Константин Черемисов, Александр Наумов, Елена Мокринская, Михаил Волков и Татьяна Ордынская. Еще два депутата от «Справедливой России»: Анатолий Никитин и Александр Волнушкин.

От «Единой России» 14 депутатов: Андрей Воробьев, Лидия Антонова, Виктор Абрамов, Дмитрий Голубков, Николай Черкасов, Игорь Исаев, Мария Шевченко, Сергей Маликов, Игорь Коханый, Максим Коркин, Тарас Ефимов, Владимир Вшивцев, Олег Гаджиев и Владимир Пекарев.