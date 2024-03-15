Выборы 15 марта 2024, 13:34 Охрану ящиков для голосования призвали усилить после порчи бюллетеней в двух регионах ЦИК призвал усилить охрану ящиков для голосования из-за ЧП с чернилами РИА «Новости»

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ЦИК призвал усилить охрану ящиков для голосования на избирательных участках. Такая просьба последовала после того, как двух регионах люди влили чернила в урны с бюллетенями.

«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают [это] и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение», — сказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

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По его словам, это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии. Булаев подчеркнул, что ЦИК обратится за помощью к полиции и Росгвардии.

«Это очень важно, потому что бюллетени портятся до состояния невозможности определить голосование», — указал он.

Председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя произошедшее, также призвала сотрудников на участках в регионов проявлять бдительность.

«Это та же серия подонков, которые за 10 тысяч взрывают железнодорожные пути, людей. Готовые продать за кровавый грош все что угодно», — сказала она, говоря о злоумышленниках, стремившихся испортить бюллетени.